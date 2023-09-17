Норрис: «Мы очень хорошо поработали вместе с Сайнсом, помогая друг другу»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от второго места на «Гран-при Сингапура».

Гонку выиграл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

«Потрясающе. Отличная гонка. Идеальная стратегия. Мои ребята сделали отличный пит-стоп, чтобы опередить Чарльза. Когда оба пилота «Мерседеса» поехали в боксы, я думал, что они могут обойти меня, но мне удалось их сдержать. Карлос помог мне добиться этого. Мы очень хорошо поработали вместе, помогая друг другу. Мне пришлось действовать тактически. Если бы я атаковал Карлоса, я бы, вероятно, не попал на подиум. Мне нужно было действовать разумно, и Карлос действовал так же. Он грамотно подходил ко всему. Так что поздравляю его», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Это третий подиум для 23-летнего британского гонщика в текущем сезоне. На данный момент Норрис занимает 8-е место в общем зачете «Формулы-1», набрав 97 очков.