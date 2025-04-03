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3 апреля, 13:20

Норрис: «Макларен» — единственная команда с двумя сильными гонщиками»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что его команда имеет уникальное преимущество в чемпионате благодаря слаженной работе двух конкурентных пилотов.

«Мы уверены в своей скорости на любых трассах, но в последние дни половина команд заявляет, что догоняет нас. Пусть говорят что угодно. Реальность в том, что только у «Макларен» сейчас два гонщика, показывающих стабильно высокий уровень.

Если бы один из нас выступал слабее, мы оказались бы в ситуации «Ред Булл» или «Феррари», где один лидер борется за победы, а второй отстает. Наш взаимный прогресс — ключ к успеху. Даже когда машина не идеальна, мы вдвоем выжимаем максимум», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

2
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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