Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:07

Норрис заявил, что не ждет извинений от Ферстаппена за инцидент на «Гран-при Австрии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Макларен» Ландо Норрис признал, что вел себя слишком эмоционально после инцидента с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Австрии».

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу на 64-м круге гонки. В итоге Ферстаппен финишировал пятым, а Норрис сошел с дистанции. Позже британец заявил: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение».

«Некоторые вещи, сказанные мной после гонки, были вызваны моим расстройством. Было много адреналина, много эмоций, и некоторые из моих слов я не считаю верными. Ему не нужно извиняться, и я не жду этого от него. Это была хорошая гонка, временами на грани, но мы поговорили об этом, и мы рады снова бороться на трассе», — приводит The Herald слова Норриса.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларен», третье — Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».

Ферстаппен с 237 очками лидирует в личном зачете пилотов сезона-2024, Норрис идет вторым (156 баллов).

Источник: https://www.heraldscotland.com/sport/uk-sport/24430809.lando-norris-no-longer-expects-apology-max-verstappen-austria-crash/
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Кардиолог предупредил о риске для здоровья при просмотре матчей сборной Англии
Мичков может заработать почти 13 миллионов по контракту новичка с «Филадельфией»
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Захарова оценила публикации о возможном возвращении посла РФ из США
Путин назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

19-летний Берман подписал контракт с «Хаас»