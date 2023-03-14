Норрис заявил, что скорость «Макларена» позволяет рассчитывать на очки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданием перед «Гран-при Саудовской Аравии».

«Здорово вернуться на трассу в Джидде. Здесь высокие скорости, мне нравятся городские трассы, и я с нетерпением жду выезда. В прошлом году я добился неплохого результата, а гонка в Бахрейне показала, что темп машины вполне позволяет рассчитывать на очки. Теперь нужно просто выжать максимум из MCL60. Команда неустанно работает, чтобы применить всю информацию, полученную в Бахрейне, и внести изменения, чтобы лучше выступить в Саудовской Аравии. Мы знаем, что предстоит еще многое сделать, чтобы оказаться на позициях, на которых мы хотим быть. Я уверен в команде и знаю, что парни сделают все возможное, чтобы стать лучше. Мы выйдем на трассу и максимально выложимся», — приводит слова Норриса официальный сайт «Макларена».

После первой гонки сезона в Бахрейне «Макларен» занимает последнюю строчку в Кубке Конструкторов с нулем очков. Лидирует — «Ред Булл» (43 очка).

Второй этап сезона-2023 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде.