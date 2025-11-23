Видео
Сегодня, 11:05

Норрису и Пиастри грозит дисквалификация по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Анастасия Пилипенко
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут быть дисквалифицированы по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

Обоим гонщикам грозит наказание из-за технических проблем своих болидов. Норрис финишировал вторым в гонке, Пиастри стал четвертым. Победителем этапа стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр опубликовал официальный документ после проверки болидов команды.

«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i). Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьей 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — написано в заявлении Бауэра.

Окончательное решение по этому запросы должны вынести гоночные стюарды.

Норрис возглавляет личный зачет чемпионата-2025 с 408 очками, Пиастри идет вторым — 378 очков. В случае, если пилоты «Макларена» будут дисквалифицированы и лишатся очков за Гран-при Лас-Вегаса, британец останется на первом месте с 390 очками, а Пиастри сравняется с идущим третьим Ферстаппеном — у обоих станет по 366 очков.

4

  • YuL

    колобок, вернись на основной аккаунт

    23.11.2025

  • xoxол сдох - день неплох

    Да уж, эти Маки - те ещё интриганы. XD

    23.11.2025

  • Колобок Колобков

    Чё тут передавать стюардам ???? Если планка меньше,чем нужно, то дисквалификация автоматом. Сколько-бы Ландушка не плакала... Если уж они школьника из Мерса наказала на фальстарт, которого не было....

    23.11.2025

  • YuL

    Цирк какой то устроили, чтобы интригу вернуть в чемпионат.

    23.11.2025

    Формула-1
    Ландо Норрис
    Оскар Пиастри
