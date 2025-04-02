2 апреля, 16:18
Новозеландский гонщик Лиам Лоусон признался, что был шокирован решением «Ред Булл» заменить его на Юки Цуноду.
Ранее было объявлено, что японский пилот сядет за руль «Ред Булл», начиная с «Гран-при Японии», а Лоусон вернется в «РБ».
«Это был шок, честно говоря. Я этого не ожидал. Наши разговоры не намекали на подобный вариант развития событий. Расстроен ли я? Если честно, да. Очевидно, мне бы хотелось получить больше времени. И мне кажется, что мне бы это помогло, особенно выступления на трассах, которые мне уже знакомы...а старт сезона вышел очень тяжелым», — приводит Sky Sports слова Лоусона.
В этом сезоне 23-летний новозеландец не смог завершить гонку на этапе в Австралии и занял 12-е место на «Гран-при Китая».