Новый формат уик-энда «Формулы-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на «Гран-при Азербайджана»

Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения формата уик-энда.

Как сообщает сайт организации, первый уик-энд со спринтом и двумя квалификационными сессиями пройдет в эти выходные, с 28 по 30 апреля, на «Гран-при Азербайджана».

В пятницу состоится первая практика и квалификация к «Гран-при», в субботу — квалификация к спринту и спринт, в воскресенье — гонка. Квалификация к гонке пройдет в традиционном формате.

Квалификация к спринту будет состоять из трех укороченных сегментов длительностью 12, 10 и 8 минут. По ходу каждого из сегментов пилоты смогут использовать один комплект конкретного типа шин: «медиума» в первой и второй части и «софта» — в третьей. После первого и второго сегментов худшие пять машин выбывают из соревнований, как и в обычном формате.

Пятничная квалификация определит решетку воскресного «Гран-при». Субботняя квалификация и спринт не повлияют на стартовый порядок основной гонки, которая пройдет в воскресенье.

Распределение очков за спринт останется прежним — от восьми баллов за первое место до одного за восьмое в личный и командный зачеты. В нынешнем году уик-энды со спринтом и двумя квалификациями также состоятся на «Гран-при» в Австрии, Бельгии, Катаре, США и Сан-Паулу.