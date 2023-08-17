Новый владелец разбил эксклюзивный гиперкар Хэмилтона

Бывший гиперкар семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона Pagani Zonda 760 LH был разбит в одном из туннеле Уэльса.

Новый владелец автомобиле за 10 миллионов евро не справился с управлением и врезался в стену в туннеле Пенмаенбах. Машина получила серьезные повреждения кузова, подвески.

В 2015 году Хэмилтон также попал в аварию в Монако на этой машине. Тогда пилот заявил, что ДТП стало следствием тяжелых вечеринок и отсутствия полноценного отдыха в течение полутора недель. Тогда машина не получила серьезных повреждений.

Итальянская компания Pagani выпустила всего пять экземпляров Zonda 760, один из которых был сделан по заказу Хэмилтона.