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Сегодня, 13:32

Ньюи недоволен Строллом

Камила Абдурахманова
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Конструктор и акционер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи выразил недовольство результатами Лэнса Стролла и призвал команду пересмотреть состав пилотов.

По информации The Judge 13, Эдриан выразил обеспокоенность тем, сможет ли Стролл вывести команду на новый уровень. Конструктор переживает из-за явного разрыва в скорости между Строллом и его напарником, двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо. В 2024 году Стролл набрал 24 очка, а испанец — 70 очков. Алонсо набрал очки в 14 гонках, а Строллу это удалось лишь в шести.

10 сентября 2024 года «Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. Специалист начнет работать в марте 2025 года.

Источник: The Judge 13
Формула-1
Астон Мартин
Лэнс Стролл
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