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Сегодня, 21:56

Оба пилота «Хаас» дисквалифицированы из-за нарушения технического регламента

Алина Савинова
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Пилоты «Хаас» Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен дисквалифицированы по итогам квалификации «Гран При Монако», сообщает пресс-служба ФИА.

Машины гонщиков не смогли пройти техническую проверку.

«Технический делегат при проверке обнаружил, что регулируемые положения самого верхнего элемента заднего крыла превышают максимально допустимое — 85 мм», — говорится в заявлении ФИА.

Хюлькенберг занял 12-е место по итогам квалификации, Магнуссен стал 15-м. Теперь в воскресной гонке пилоты будут стартовать с пит-лена.

Квалификацию восьмого этапа «Формулы-1» выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», третье — еще один пилот «Скудерии» Карлос Сайнс. «Гран-при Монако» пройдет 26 мая и начнется в 16.00 по мск.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
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