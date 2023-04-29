Окон начнет спринт и основную гонку с пит-лейн из-за нарушения режима закрытого парка

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон начнет спринт и основную гонку на «Гран-при Азербайджана» с пит-лейн, так как команда нарушила режим закрытого парка.

В «Альпин» подтвердили нарушение.

В квалификации к спринту Эстебан Окон показал 13-й результат и не смог пройти в третий сегмент. Днем ранее француз так же неудачно выступил в основной квалификации, где занял 12-е место.

Поул-позицию в обоих квалификаций занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Спринт гонка пройдет 29 апреля в 16:30 по мск. Основная гонка состоится 30 апреля в 14:00 по мск.