Окон начнет спринт и основную гонку с пит-лейн из-за нарушения режима закрытого парка

Сегодня, 14:15
Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон начнет спринт и основную гонку на «Гран-при Азербайджана» с пит-лейн, так как команда нарушила режим закрытого парка.
В «Альпин» подтвердили нарушение.
В квалификации к спринту Эстебан Окон показал 13-й результат и не смог пройти в третий сегмент. Днем ранее француз так же неудачно выступил в основной квалификации, где занял 12-е место.
Поул-позицию в обоих квалификаций занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Спринт гонка пройдет 29 апреля в 16:30 по мск. Основная гонка состоится 30 апреля в 14:00 по мск.