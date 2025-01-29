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Сегодня, 23:41

Окон прокомментировал назначение женщины своим гоночным инженером

Камила Абдурахманова
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал назначение Лауры Мюллер на должность гоночного инженера.

Окон поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона, подчеркнув важность сотрудничества с Лаурой Мюллер. По его словам, Лаура будет направлять его по радио во время гонок, и это придает ему мотивации. Он выразил уверенность в том, что они хорошо понимают друг друга, а Лаура с нетерпением ждет начала сезона, сообщает PlanetF1.

Мюллер стала первой женщиной, которая заняла подобную должность в команде. Ее роль как гоночного инженера заключается в обеспечении максимальной производительности болида, координации работы гонщика с инженерами и механиками, а также в предоставлении обратной связи из кокпита.

Источник: Planetf1
Формула-1
Эстебан Окон
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