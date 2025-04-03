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3 апреля, 10:00

Окон: «Главное — Лоусон остался в «Формуле 1»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Хаас» Эстебан Окон высказался о ситуации с Лиамом Лоусоном, которого заменил Юки Цунода в основном составе «Ред Булл».

«Лиам оказался в положении, которого никому не пожелаешь. Справиться с таким прессингом без полноценной поддержки команды крайне сложно. Гонщику нужны люди, которые направят и помогут, а не усилят нагрузку, особенно в трудный период. Когда что-то идет не так, важно дать время на исправление ошибок.

Лиам — талантливый парень. Конечно, жаль, что он прошел через это, но он остается в «Формуле-1», да еще и с конкурентной машиной «Рейсинг Буллз». Не стоит переживать — у него все еще есть шансы бороться за хорошие результаты», — рассказал Окон на пресс-конференции.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
Хаас
Эстебан Окон
Юки Цунода
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