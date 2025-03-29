Окон: «Команде пока не хватает увереннности»

Пилот «Хаас» Эстебан Окон заявил, что команде пока не хватает уверенности.

«Нам необходимо сохранить достигнутый высокий уровень. Уверенности пока не хватает, так как это была всего лишь вторая гонка, но команде удалось подняться с последних позиций сначала на средний уровень, а затем и стать лучшими в середине пелотона», — приводит слова Окона издание Racer.

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на работе и оптимизировать имеющуюся машину. Он отметил, что потенциал VF-25 еще не раскрыт полностью.

Гонщик также отметил, что в Мельбурне команда была последней, и ситуация казалась сложной. Однако сейчас они видят, что могут добиваться более высоких результатов, что стало приятным сюрпризом. Он признал, что позитивные признаки есть, и команда удивительным образом добилась перелома ситуации. Он выразил надежду, что это только начало.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.