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Британский гонщик Оливер Берман рассказал, когда подписал соглашение с «Хаас».
В четверг, 4 июля, стало известно о том, что 19-летний британец заключил многолетний контракт с американской командой и присоединится к ней в 2025 году.
«Честно говоря, все окончательно подтвердилось после этапа на трассе «Ред Булл Ринг» в воскресенье, потому что, как известно, в «Формуле-1», пока не подпишешь лист бумаги, это не будет по-настоящему официальным. Я знал, что мы работаем для этого, и какое-то время мы уже были довольно близко к цели. Но нельзя начинать праздновать слишком рано», — цитирует Бермана Motorsport Week.
Гонщик отметил, что испытал облегчение после этого события. По его словам, это был очень эмоциональный момент.
Берман дебютировал в «Формуле-1» на «Гран-при Саудовской Аравии», заменив в «Феррари» Карлоса Сайнса. Он финишировал седьмым в Джидде. На данный момент британец выступает за «Прему» в «Формуле-2».