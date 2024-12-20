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Формула-1

Сегодня, 17:00

Определились окончательные составы команд «Формулы-1» на сезон-2025

Алина Савинова
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В пятницу, 20 декабря, стало известно, что 20-летний франко-алжирский гонщик Исаак Хаджар подписал контракт с «РБ».

Таким образом, стали известны составы всех десяти команд «Формулы-1» на 2025 год. Следующий сезон начнется с «Гран-при Австралии», которое будет проходить с 14 по 16 марта. Завершит чемпионат «Гран-при Абу-Даби» — 5-7 декабря.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025:

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (Нидерланды), Лиам Лоусон (Новая Зеландия);

«Мерседес»: Джордж Расселл (Великобритания), Андреа Антонелли (Италия);

«Феррари»: Шарль Леклер (Монако), Льюис Хэмилтон (Великобритания);

«Макларен»: Ландо Норрис (Великобритания), Оскар Пиастри (Австралия);

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (Испания), Лэнс Стролл (Канада);

«Альпин»: Пьер Гасли (Франция), Джек Дуэн (Австралия);

«Уильямс»: Александер Албон (Таиланд), Карлос Сайнс (Испания);

«РБ»: Юки Цунода (Япония), Исаак Хаджар (Франция);

«Хаас»: Оливер Берман (Великобритания), Эстебан Окон (Франция);

«Кик Заубер»: Нико Хюлькенберг (Германия), Габриэль Бортолето (Бразилия).

Свои места в «Ф-1» потеряли Серхио Перес, который ранее выступал за «Ред Булл», Даниэль Риккардо («РБ») и Валттери Боттас («Заубер»). Однако ранее «Мерседес» объявил о возвращении Боттаса в качестве резервного пилота.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен».

Формула-1
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