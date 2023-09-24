Пиастри — о первом подиуме в карьере: «Я надолго запомню этот момент»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал первый подиум в карьере в «Ф-1». Он стал третьим на «Гран-при Японии».

«Безусловно, ощущения и правда особенные. Я надолго запомню этот момент. И мне не хватит слов, чтобы отблагодарить команду за то, что они дали мне эту возможность. Очень немногие гонщики вообще получают подобный шанс в своей жизни, а я сумел попасть на подиум в дебютном сезоне. Это была далеко не лучшая моя гонка, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть на подиум и заполучить трофей. Так что да, я очень и очень рад», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

22-летний гонщик стал первым пилотом с 2017 года, завоевавшим подиум в свой дебютный сезон. Ранее это удавалось Лансу Строллу, выступавшему за «Уильямс» — канадец стал третьим в Азербайджане.

Первым в Японии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. «Ред Булл» с 623 очками досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023.