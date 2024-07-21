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Сегодня, 01:27

Пиастри: «Это первый дубль «Макларен» в квалификации за долгое время, так что я рад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Венгрии». Первую строчку занял еще один гонщик команды Ландо Норрис.

«Это первый дубль «Макларена» в квалификации за очень долгое время, так что я очень рад. Конечно, мне не хватило двух сотых, и в таких случаях думаешь о мелочах, которые мог сделать лучше, но для команды это потрясающий результат. Квалификация складывалась непросто, многие решения приходилось принимать на лету, и то, что в итоге обе машины на первом ряду — потрясающий результат», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Также пилот отметил, что главная задача — выиграть чемпионат как команда.

Третье место в квалификации занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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