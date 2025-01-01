Отец Ферстаппена не исключил возможного ухода Макса из «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мнением о будущем Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Ред Булл» должна построить машину, которой не будет так сложно управлять. Если вы посмотрите на вторую половину 2024 года, то не сможете быть оптимистами. Перед командой стоит большая задача в 2025 году. Будущее Макса? Возможно все. Он может остаться в «Ред Булл», если увидит в этом смысл. Его цель — выигрывать гонки. Если он почувствует, что в «Ред Булл» это уже невозможно, то уход не исключен», — приводит слова отца Ферстаппена Racingnews365.

В сезоне-2024 Макс Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом мира. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занял третье место, победителем стала команда «Макларен», на второй строчке — «Феррари».