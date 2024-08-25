Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

25 августа, 23:33

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, раскритиковал темп «Ред Булл» на «Гран-при Нидерландов».

26-летний пилот «быков» занял второе место на 15-м этапе «Формулы-1». Его отставание от победителя гонки Ландо Норриса из «Макларен» составило 22,896 секунды.

«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя. На данный момент у них [у «Ред Булл»] абсолютно нет темпа. Им нужно хорошенько посмотреть на себя в зеркало. У Макса просто не было шансов против «Макларен». Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной», — приводит RacingNews365 слова Йоса Фертсаппена.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 295 очков. У Норриса по-прежнему вторая позиция (225). Шарль Леклер из «Феррари» располагается на третьей строчке (192).

 

Источник: RacingNews365
Формула-1
Макс Ферстаппен
1
0
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
На Украине сообщили о сбежавших с автоматами троих мобилизованных осужденных
В ДТП на Садовом кольце с участием двух автомобилей один из них перевернулся
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис — о «Гран-при Нидерландов»: «Я думал, Ферстаппен будет быстрее»