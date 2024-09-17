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Сегодня, 16:49

Отец Переса был госпитализирован после аварии сына на «Гран-при Азербайджана»

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Отца мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса госпитализировали в Мексике во время выступления сына в гонке «Гран-при Азербайджана».

65-летний Антонио Перес потерял сознание в ванной комнате своего дома в Мехико. Медикам скорой помощи удалось вовремя доставить его в больницу. Он находился в в предынфарктном состоянии.

«В настоящее время он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей», — говорится в заявлении пресс-службы Переса-старшего.

Как предполагают врачи, Антонио стало плохо из-за сильных переживаний за сына. Болид «Ред Булл» Переса столкнулся с «Феррари» испанца Карлоса Сайнса-младшего за два круга до окончания гонки по улицам Баку. Оба пилота из-за аварии не смогли финишировать.

Карлос Сайнс
Серхио Перес

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