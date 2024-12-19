Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

19 декабря, 23:56

Отец Переса заявил, что пилот завершил карьеру в «Формуле-1»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Антонио Перес Гарибай, отец экс-пилот «Ред Булл» Серхио Переса, рассказал о будущем сына.

«У всего в жизни есть начало и конец, и вы должны научиться жить с этим. На сегодняшний день — это полный уход на пенсию. Нет плана B, нет плана C — это был основной план. Сегодня, прямо сейчас, он закрывает страницу «Формулы-1», — приводит слова Переса N+ Foro.

Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка. 18 декабря он объявил об уходе из команды.

Формула-1
Серхио Перес
Читайте также
Чемпион России — мимо тройки лидеров, а ученики Тутберидзе уступили дебютантам сезона
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
«Амур» расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым
Сегодня
Вчера
Неделя