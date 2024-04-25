Палмер: «Норрис был настоящей звездой в Шанхае»

Бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал, что выступление пилота «Макларен» Ландо Норриса на «Гран-при Китая» произвело на него большое впечатление.

«Ландо Норрис был настоящей звездой по ходу гонки в Шанхае, хотя перед стартом в «Макларен» не ждали многого. Их машина очень быстра в скоростных поворотах, но не столь эффективна на медленных отрезках, особенно в затяжных поворотах с большим радиусом, которых в Шанхае предостаточно. И все же Норрис завершил гонку, продемонстрировав лучший результат в карьере и отличное вождение», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Палмера.

Норрис занял второе место на «Гран-при Китая». Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал его партнер по команде Серхион Перес.

После пяти этапов 24-летний британец располагается на 5-й позиции в общем зачете пилотов, набрав 58 очков. Всего за карьеру Норрис 15 раз поднимался на подиум.