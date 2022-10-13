Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:13

Педро де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Астон Мартин» объявил о том, что бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса стал амбассадором команды.

51-летний испанец будет заниматься работой в сфере медиа, маркетинга, продвижения и коммерции.

«Педро будет пытаться максимизировать потенциал нашей команды за пределами трассы», — говорится в заявлении «Астон Мартин».

Также де ла Роса будет выполнять роль советника программы развития гонщиков и помогать в системе отбора юниоров.

Педро де ла Роса выступал в «Формуле-1» за «Эрроуз», «Ягуар», «Макларен», «Заубер» и HRT, а затем был тест-пилотом «Феррари». Он принял участие в 92 этапах «Королевских гонок», лучший результат испанца — второе место на «Гран-при Венгрии» в 2006 году.

Источник: https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/announcement/pedro-de-la-rosa-appointed-team-ambassador-at-amf1
Формула-1
Астон Мартин
Педро де ла Роса
0
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Пилот «Формулы-2» Пуршер примет участие в первой свободной практике «Гран-при США» в составе «Альфа Ромео»