Перес может стать пилотом «Кадиллака»

Мексиканский гонщик Серхио Перес может вновь стать боевым пилотом «Формулы-1», сообщает Blick.

У него есть шансы подписать контракт с командой «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году. Недавно Перес подписал контракт с Heineken 0.0, крупным спонсором «Формулы-1».

Ранее появилась информация о возможном переходе в «Кадиллак» другого гонщика — финна Валттери Боттаса, который сейчас является резервистом «Мерседес».

В 2026 году американский коллектив «Кадиллак», который объединился с командой «Андретти», станет 11-й командой в пелотоне «Формулы-1».