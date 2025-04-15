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Формула-1

15 апреля, 11:38

Перес может стать пилотом «Кадиллака»

Камила Абдурахманова
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Мексиканский гонщик Серхио Перес может вновь стать боевым пилотом «Формулы-1», сообщает Blick.

У него есть шансы подписать контракт с командой «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году. Недавно Перес подписал контракт с Heineken 0.0, крупным спонсором «Формулы-1».

Ранее появилась информация о возможном переходе в «Кадиллак» другого гонщика — финна Валттери Боттаса, который сейчас является резервистом «Мерседес».

В 2026 году американский коллектив «Кадиллак», который объединился с командой «Андретти», станет 11-й командой в пелотоне «Формулы-1».

Источник: Blick
Формула-1
Серхио Перес
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