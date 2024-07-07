Перес начнет гонку «Гран-при Великобритании» с пит-лейна

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление о том, что «Ред Булл» нарушил регламент и изменил настройки на автомобиле гонщика Серхио Переса в режиме «закрытого парка».

Таким образом, пилот начнет гонку «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне стартом с пит-лейна. Начало — в 19.00 мск.

В квалификации мексиканец не справился с управлением и вылетел в гравий. Он пришел 19-м к финишу.

Его напарник Макс Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, Перес располагается на пятой позиции.