Перес надеется, что придет его очередь побеждать

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии».

«Мы попытаемся сохранить темп, набранный в Бахрейне. Мы определенно можем во многом прибавить, чтобы сделать машину лучше. В первой гонке команда собрала много информации для анализа и много работала на базе. Очень интересно, как все выступят на этой неделе на трассе в Джидде, которая отличается от Бахрейна. Я с нетерпением жду возвращения на гоночное кольцо, на котором завоевал поул в 2022-м. В прошлом году мне не повезло с выездом автомобиля безопасности, но я надеюсь, что на этот раз придет моя очередь побеждать», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

После первой гонки в Бахрейне 33-летний мексиканец занимает вторую строчку в личном зачете, набрав 18 очков. Лидирует — его напарник Макс Ферстаппен (25 очков).

Второй этап сезона-2023 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде.