Перес оценил третье место в спринте «Гран-при Китая»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес поделился впечатлениями от третьего место в спринте «Гран-при Китая».

«Было действительно трудно пройти через борьбу Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо. В какой-то момент мне также пришлось защищаться от Шарля Леклера. Мне удалось обойти Фернандо и Карлоса, они подошли слишком близко, я увидел возможность и воспользовался ею, так что мы финишировали очень близко к Льюису Хэмилтону», — приводит слова Переса BBC Sport.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем спринта «Гран-при Китая». На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+13.043), замкнул тройку еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес (+15.258). Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» сошел с гонки.

«Гран-при Китая» пройдет завтра, 21 апреля и начнется в 10:00 мск.