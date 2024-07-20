Перес рассказал, как прошли его тренировки «Гран-при Венгрии»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об эмоциях после тренировок «Гран-при Венгрии».

«Это была неплохой день. Думаю, мы сделали хороший шаг между первой и второй тренировками, внесли верные изменения, пошли в правильном направлении. Это самые комфортные ощущения от машины за долгое время на такой стадии уикенда», — цитирует Переса Motorsport Week.