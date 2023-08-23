Перес: «Моя цель — стабильно находиться на подиуме и бороться до самого конца сезона»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал главные цели на вторую половину сезона. Он отметил, что полностью готов к гоночной неделе.

«У меня были отличные летние каникулы: я вместе с семьей вернулся в Мексику и усердно тренировался. На этой неделе я работал со своими инженерами, всегда приятно наверстать упущенное после перерыва. Мы очень хорошо подготовились к уикенду и полностью к нему готовы. Я хочу продолжить с того места, на котором закончил гонку в Спа, стабильно находиться на подиуме и бороться до самого конца сезона. Гонка в Зандворте будет сложной, но мы просто продолжаем работать как команда и постараемся выложиться на все сто процентов и добиться хорошего результата независимо от погоды», — цитирует Переса Racingnews365.

На данный момент 33-летний Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. Мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.

Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа — С 25 по 27 августа на автодроме «Зандворт» состоится «Гран-при Нидерландов».