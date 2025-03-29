Перес — о своем будущем: «У меня есть возможности в разных местах»

Серхио Перес, экс-пилот «Ред Булл», поделился своими мыслями о дальнейшей карьере в автоспорте.

«Я решил потратить шесть месяцев на размышления о доступных мне вариантах для следующего этапа карьеры. У меня есть возможности в разных местах, поэтому я хочу предоставить себе время и пространство, чтобы принять наилучшее решение», — цитирует Переса GPblog.

Перес входит в список интересов «Кадиллака», и сейчас стороны начали переговоры о потенциальном контракте.

Американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти», в 2026 году станет 11-й командой «Формулы-1».