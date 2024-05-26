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Сегодня, 22:35

Перес считает, что Магнуссена нужно было наказать за аварию в гонке в Монако

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аварию с Кевином Магнуссеном из «Хааса» на «Гран-при Монако». Мексиканец считает, что датский гонщик должен был уступить ему в этом эпизоде.

На прямой после первого поворота Перес повернул болид в правую сторону и зацепил правым задним колесом переднее антикрыло машины Магнуссена. В результате пилота «Ред Булл» закрутило, и он задел партнера Магнуссена по команде Нико Хюлькенберга. Все три гонщика сошли с дистанции.

«С моего места вы бы точно не увидели машину Кевина. Стена становилась все ближе и ближе, и было два выхода: либо контакт с моей машиной, либо с барьерами. Места для двух машин попросту не было, и в какой-то момент он должен был осознать, что я буду находиться в том месте», — приводит Sky Sports слова Переса.

Мексиканский гонщик удивлен, что стюарды не наказали Магнуссена за этот инцидент.

«Я удивлен, очень удивлен! Да, это был первый круг, подобное случается. Но Магнуссен действовал опасно: он ехал газ в пол, понимая, что рано или поздно произойдет контракт. Так просто опасно ездить», — добавил он.

Победу на «Гран-при Монако» одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который впервые за карьеру в «Формуле-1» выиграл домашнюю гонку. Вторым финишировал Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял шестую позицию.

После восьмого этапа в личном зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, который набрал 169 очков. Вторым идет Леклер с 138 очками, третьим — Ландо Норрис («Макларен», 133 очка).

Формула-1
Кевин Магнуссен
Серхио Перес
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