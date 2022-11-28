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Сегодня, 11:06

Перес уверен, что способен победить Ферстаппена и стать чемпионом «Формулы-1»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес планирует в следующем сезоне составить конкуренцию напарнику по команде Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионский титул.

«Победить его нелегко. Но я должен продолжать пытаться. Я должен продолжать совершенствоваться. И я верю, что смогу этого добиться. Мне просто нужно чувствовать себя более комфортно. Таким, каким я был в начале года. И я уже показал, что могу это сделать», — приводит GPblog слова мексиканца.

В этом году чемпионом «Формулы-1» стал Ферстаппен (454 очка). Перес завершил сезон на третьей строчке (305 очков).

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/162455/perez-wants-to-compete-with-verstappen-i-can-become-world-champion.html
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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