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Сегодня, 00:03

Перес выиграл квалификацию «Гран-при Майами», Алонсо — второй, Сайнс — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
Серхио Перес.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Майами».

Второе время показал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в гонке будет стартовать с девятой позиции.

Отметим, что пилот «Феррари» Шарль Леклер в седьмом повороте попал в аварию. Его занесло и он ударился задней частью о барьеры. После аварии Леклера гонка не была возобновлена, несмотря на то, что до конца отсавалась 1 минута 36 секунд.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.

«Гран-при Майами»

Квалификация

3-й сегмент

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.26,841
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,361
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,508
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,926
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,945
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,963
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,020
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,094
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — не показал времени

Выбыли после второго сегмента:
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

Выбыли после первого сегмента:
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Оскар Пиастри («Макларен»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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