Перес высказался о предстоящих гонках в США и Мексике

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался поделился ожиданиями от двух предстоящих этапах в США и Мексике.

«С нетерпением жду следующих нескольких гоночных недель. Остин и Мексика — две мои любимые недели в году. В обоих местах у меня такая невероятная поддержка. Для меня это многое значит. Иногда в машине поддержку не слышишь, но ее можно почувствовать. Я знаю, что должен показать себя с лучшей стороны на «Трассе Америк». Это увлекательная трасса, и я уверен, что мы сможем там здорово выступить», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Этап в Остине (США) пройдет с 20 по 22 октября. «Гран-при Мексики» состоится с 27 по 29 октября в городе Мехико.

33-летний мексиканец занимает второе место в личном зачете пилотов, набрав 224 очка. На третьей строчке находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (194). В сезоне-2023 осталось пять этапов.