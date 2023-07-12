Перес заявил, что не волнуется из-за слухов о его возможном уходе из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что его не волнуют слухи о том, что он может покинуть команду.

Ранее появилась информация о том, что в команде недовольны последними результатами мексиканца. К тому же дочерний коллектив «Ред Булл» «Альфа Таури» во вторник, 11 июля, объявил о том, что Даниэль Риккардо будет выступать за команду до конца сезона вместо Ника Де Вриса. Риккардо называли одним из претендентов на место Переса в «Ред Булл».

«Меня это совсем не волнует, если честно. Я в «Формуле-1» уже 13 лет, и я видел все. Сейчас я полностью сосредоточен на гонках. Меня поддерживают Хельмут Марко и Кристиан Хорнер, я чувствую поддержку со стороны всей команды, все знают, что я могу. Они знают мой потенциал», — приводит Motorsport слова Переса.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. После 10 этапов сезона-2023 мексиканец занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» со 156 очками.