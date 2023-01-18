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Сегодня, 09:45

Петров — о политическом бюллетене FIA: «Пусть подтираются своими требованиями. Это чушь и неприемлемо»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Виталий Петров.
Фото Global Look Press
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Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» выразил мнение о возможности выступить на международных соревнованиях после подписания бюллетеня с политическим заявлением от FIA.

Такое заявление подписал российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр.

«Каждый решает сам... Я бы такого не сделал, для меня это неприемлемо. Это полнейшая чушь. Я вообще не понимаю того, когда людям навязывают какие-то взгляды и что-то требуют. В таком случае, пусть подтираются своими требованиями, я так скажу», — сказал Петров.

Россияне и белорусы могут выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации автоспорта (FIA) только после подписания политического бюллетеня и в нейтральном статусе.

Виталий Петров. «Без России ни один чемпионский титул я не считаю действительным». Виталий Петров — о санкциях

Виталий Петров (Формула-1)
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Петров — о турнирах без России: «Ни один чемпионский или олимпийский титул не считаю действительным»