Петров — о политическом бюллетене FIA: «Пусть подтираются своими требованиями. Это чушь и неприемлемо»

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» выразил мнение о возможности выступить на международных соревнованиях после подписания бюллетеня с политическим заявлением от FIA.

Такое заявление подписал российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр.

«Каждый решает сам... Я бы такого не сделал, для меня это неприемлемо. Это полнейшая чушь. Я вообще не понимаю того, когда людям навязывают какие-то взгляды и что-то требуют. В таком случае, пусть подтираются своими требованиями, я так скажу», — сказал Петров.

Россияне и белорусы могут выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации автоспорта (FIA) только после подписания политического бюллетеня и в нейтральном статусе.