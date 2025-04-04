Пиастри назвал потенциального конкурента «Макларен» на «Гран-при Японии»

4 апреля, 17:09
Пилот «Макларен» Оскар Пиастри назвал потенциального конкурента команды на «Гран-при Японии».
«Мерседес» выглядит быстрым. Нам нужно быть настороже», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
Пиастри подчеркнул, что, хотя серебристые болиды не показали максимального результата в пятницу, их реальный темп может проявиться в субботу и воскресенье. Поэтому «Макларен» предстоит тщательно анализировать данные и быть готовым к жесткой борьбе.
Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.