Пиастри оценил свои шансы на титул в «Формуле-1» в сезоне-2025

1 апреля, 08:08
Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал отставание на 10 очков от напарника Ландо Норриса в личном зачете чемпионата-2025.
«Мне комфортно в такой позиции. Я пришел в спорт не для того, чтобы просто следить за цифрами. Моя цель — стать чемпионом мира. За последние сезоны я убедился, что у меня есть все для этого. Я еще не раскрыл весь свой потенциал, но работаю над этим каждый день.
Когда я показываю свою лучшую форму в выходные, каждый следующий уик-энд становится еще сильнее», — приводит слова Пиастри Racingnews365.
В этом сезоне 23-летний Пиастри одержал победу на «Гран-при Китая».