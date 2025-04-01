Пиастри оценил свои шансы на титул в «Формуле-1» в сезоне-2025

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал отставание на 10 очков от напарника Ландо Норриса в личном зачете чемпионата-2025.

«Мне комфортно в такой позиции. Я пришел в спорт не для того, чтобы просто следить за цифрами. Моя цель — стать чемпионом мира. За последние сезоны я убедился, что у меня есть все для этого. Я еще не раскрыл весь свой потенциал, но работаю над этим каждый день.

Когда я показываю свою лучшую форму в выходные, каждый следующий уик-энд становится еще сильнее», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

В этом сезоне 23-летний Пиастри одержал победу на «Гран-при Китая».