Пиастри — о результатах «Гран-при Сингапура»: «Я очень счастлив. Не думаю, что мы могли бы добиться большего»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что остался доволен своим результатом на «Гран-при Сингапура». 22-летний австралиец занял 7-е место.

«Стартовать в Сингапуре с 17-го места никогда не было самой захватывающей перспективой, поэтому выйти на седьмое место в конце концов — это фантастический результат. Я не думаю, что мы могли бы сделать больше, поэтому я очень счастлив. Отличный результат для команды, отличные очки», — сказал австралийский автогонщик.

Победителем «Гран-при Сингапура» стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. В активе команды 139 очков.