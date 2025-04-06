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Формула-1

6 апреля, 09:46

Пиастри: «Исход гонки определила квалификация»

Камила Абдурахманова
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Оскар Пиастри из «Макларена» подвел итоги своего выступления на «Гран-при Японии», где он занял третье место.

«Сегодня у нас была хорошая скорость. Я несколько раз приближался, хотел побороться за более высокую позицию, но, по правде говоря, ключевое определилось еще в субботу. Тем не менее, подиум — это всегда успех.

Мы с Ландо особо не обсуждали возможный обмен позициями — у меня был приличный темп, но пройти впереди идущего оказалось невозможно. Так часто бывает, когда стартуешь позади. В целом — солидная гонка», — отметил австралиец после финиша.

Ферстаппен из «Ред Булл» одержал уверенную победу, а Норрис завершил гонку вторым, подтвердив прогресс «Макларена» в этом сезоне.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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