Пиастри показал лучший результат на второй практике «Гран-при Японии»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучший результат на второй тренировке «Гран-при Японии».

23-летний австралиец показал время 1.28,114. На втором месте его партнер по «Макларен» Ландо Норрис (+0,049), который показал лучшее время в первой практике. Замкнул тройку лидеров Исаак Хаджар из «Рейсинг Буллз» (+0,404).

Четыре раза заезд прерывался красными флагами: пилот «Альпин» Джек Дуэн разбил болид на первых минутах заезда, в аварию попал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», а также два раза загоралась трава.

Загоревшаяся трава на второй тренировке «Гран-при Японии». Фото Скриншот трансляции

«Гран-при Японии» пройдет 23 марта и начнется в 10:00 мск.

Формула-1. Гран-при Японии

Вторая практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.28,114.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,049.

3. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,404.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,430.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,445.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,453.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,472.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,643.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,718.

11. Александер Албон («Уильямс») +0,909.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,948.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,221.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1,393.

15. Оливер Берман («Хаас») +1,540.

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,619.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,864.

18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,511.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,731.

20. Джек Дуэн («Альпин») +3,545.