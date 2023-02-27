Пиастри: «Я не на 100 процентов доволен своим вождением»

Австралийский пилот Оскар Пиастри признался, что не совсем доволен своим вождением после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«Думаю, я закрыл большинство галочек. Сейчас чувствую, что нахожусь в довольно хорошем состоянии перед началом следующей недели. Но еще многое можно улучшить. Я не на 100 процентов доволен своим вождением, но думаю, что за проведенные полтора дня в машине я никогда не буду чувствовать себя полностью комфортно. В течение трех дней буду добиваться прогресса», — сказал Пиастри.

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.