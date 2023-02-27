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Сегодня, 10:01

Пиастри: «Я не на 100 процентов доволен своим вождением»

Алина Савинова
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Австралийский пилот Оскар Пиастри признался, что не совсем доволен своим вождением после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«Думаю, я закрыл большинство галочек. Сейчас чувствую, что нахожусь в довольно хорошем состоянии перед началом следующей недели. Но еще многое можно улучшить. Я не на 100 процентов доволен своим вождением, но думаю, что за проведенные полтора дня в машине я никогда не буду чувствовать себя полностью комфортно. В течение трех дней буду добиваться прогресса», — сказал Пиастри.

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.

Источник: https://www.speedcafe.com/2023/02/27/piastri-not-100-percent-happy-after-f1-testing/
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