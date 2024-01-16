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Сегодня, 10:22

Пиастри считает, что сохранение ясного ума является ключом к успеху в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал, что всегда старается сосредоточиться на том, что он может контролировать в «Формуле-1».

«Для меня самое важное — просто попытаться найти ответы на вопросы. Было несколько сложных сессий, несколько сложных гонок. Но нет смысла расстраиваться или волноваться из-за вещей, которые ты не можешь контролировать. Гораздо лучше попытаться исправить то, что тебе подвластно. Так что я всегда пытался справиться с этими вещами и просто старался сохранять ясный ум», — приводит Autosport слова австралийского автогонщика.

Пиастри дебютировал в «Формуле 1» в составе «Макларен» в 2023 году. По итогам сезона 22-летний австралиец занял 9-е место в личном зачете пилотов. Он был признан лучшим новичком в автоспорте.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/piastri-explains-why-answers-not-tantrums-key-to-f1-progress/10565634/
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
0
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