18 ноября, 18:45

Пиастри стал обладателем самой престижной награды в австралийском спорте

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри получил награду имени Дональда Брэдмена, сообщает пресс-служба Гран-при Австралии.

Это самая престижная премия в австралийском спорте. Она названа в честь легендарного австралийского игрока в крикет и вручается спортсмену, наиболее сильно вдохновившему нацию за последний год.

«Поздравляем, Оскар! Вчера вечером на церемонии вручения наград Австралийского спортивного зала славы Оскар Пиастри был награжден премией «Дон» за выдающиеся достижения в «Формуле-1» за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы Гран-при Австралии.

Пиастри — первый гонщик, который был удостоен данной награды.

В чемпионате «Формулы-1» сезона-2025 24-летний австралиец одержал семь побед и занимает второе место в личном зачете пилотов с 366 очками. Он уступает лидеру чемпионата и партнеру по команде Ландо Норрису 24 очка.

  • Колобок Колобков

    Единственняа премия для него- терпила года.... Мы уже это проходили и в 1996 , когда на самовозе английской команды должен был победить английский пилот... Но тогда молодой Вильнёв не лёг под английскую девочку и команда просто стала недокручивать колёса на пит-стопе, в этом сезоне Пиастри с готовностью лёг.... Не пришлось химичить на пит-стопах. Но.... Вильнёв в том сезоне сохранил уважение к себе...Пиастри в этом сезоне показал, что он- пустое место... От таких тошнит ещё больше, чем от английских девочек...:face_vomiting:

    18.11.2025

  • Millwall82

    зря, надо было дождаться концовки чемпионата, последние 6 этапов он заваливает.

    18.11.2025

    Формула-1
    Макларен
    Оскар Пиастри
