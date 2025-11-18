Пиастри стал обладателем самой престижной награды в австралийском спорте

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри получил награду имени Дональда Брэдмена, сообщает пресс-служба Гран-при Австралии.

Это самая престижная премия в австралийском спорте. Она названа в честь легендарного австралийского игрока в крикет и вручается спортсмену, наиболее сильно вдохновившему нацию за последний год.

«Поздравляем, Оскар! Вчера вечером на церемонии вручения наград Австралийского спортивного зала славы Оскар Пиастри был награжден премией «Дон» за выдающиеся достижения в «Формуле-1» за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы Гран-при Австралии.

Пиастри — первый гонщик, который был удостоен данной награды.

В чемпионате «Формулы-1» сезона-2025 24-летний австралиец одержал семь побед и занимает второе место в личном зачете пилотов с 366 очками. Он уступает лидеру чемпионата и партнеру по команде Ландо Норрису 24 очка.