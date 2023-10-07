Сегодня, 17:40
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации к спринту «Гран-при Катара». Австралиец показал время 1 минута 24,454 секунды.
Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,082). Третий результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,192).
Спринт-квалификация. Топ-10:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.24,454
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,082
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,192
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,387
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,701
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,793
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,866
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,928
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени
10. Эстебан Окон («Альпин») — нет времени
Спринт начнется в 20.30 по московскому времени. Восемь лучших гонщиков по итогам спринта получат очки в зачете пилотов. Победителю будет начислено восемь баллов, пилоту, занявшему восьмое место, — один.