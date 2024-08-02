Пиастри заявил, что «Макларен» отдаст приоритет Кубку конструкторов, а не помощи Норрису в завоевании титула

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что приоритетной целью для команды является борьба за Кубок конструкторов, а не стремление помочь Ландо Норрису выиграть чемпионат мира.

«Первая цель — выиграть Кубок конструкторов для команды, и я думаю, у нас есть очень хорошие шансы сделать это. Мы сокращали отставание от «Ред Булл» в последних шести или семи гонках. Если в конце года возникнет ситуация, когда мне нужно будет помочь Ландо, то, конечно, мы это обсудим, но главное — выиграть Кубок конструкторов и постараться хорошо выступить для себя. В личном зачете пилотов мне хотелось бы финишировать как можно выше», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

На данный момент лидером личного зачета пилотов в «Формуле-1» является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в активе которого 277 очков. Норрис идет на второй позиции с 199 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (177). У Пиастри четвертая строчка (167).

В Кубке конструкторов на первом месте располагается «Ред Булл» (408), на втором — «Макларен» (366), на третьем — «Феррари» (345).