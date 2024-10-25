Пиастри заявил, что не планирует уходить из «Макларен» в «Ред Булл»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри отреагировал на слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Ред Булл».

Ранее F1-Insider сообщил, что «Ред Булл» рассматривает возможность подписания 23-летнего австралийца в качестве напарника или замены Макса Ферстаппена в 2026 году.

«Определенно нет. Я очень счастлив там, где нахожусь, у меня контракт еще на два года, и я точно не рассматриваю уход куда-либо», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.