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Сегодня, 13:45

Пиастри заявил, что не планирует уходить из «Макларен» в «Ред Булл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри отреагировал на слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Ред Булл».

Ранее F1-Insider сообщил, что «Ред Булл» рассматривает возможность подписания 23-летнего австралийца в качестве напарника или замены Макса Ферстаппена в 2026 году.

«Определенно нет. Я очень счастлив там, где нахожусь, у меня контракт еще на два года, и я точно не рассматриваю уход куда-либо», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Оскар Пиастри

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