Гуаньюй Чжоу — о столкновении с Латифи: «Ему стоит чаще смотреть в зеркала заднего вида»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу выразил недовольство действиями гонщика «Уильямса» Николаса Латифи на «Гран-при Сингапура».

Чжоу и Латифи столкнулись друг с другом на седьмом круге гонки в Сингапура, в результате чего Чжоу сразу сошел с дистанции заезда, а пилот «Уильямса» сделал это чуть позже.

«На предыдущем круге он чуть не отправил меня в стену в восьмом повороте. Потом уже на следующем круге он слишком глубоко вошел в третий поворот. Мы поравнялись, а в следующее мгновенье я увидел, как он просто начал смешаться влево. И отправил меня в стену. Действовать так было совсем необязательно, учитывая то, что гонка тогда только-только началась.

Ему стоит чаще смотреть в зеркала заднего вида. Я мало что мог сделать», — цитирует Чжоу Racefans.