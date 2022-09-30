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Сегодня, 19:24

Гасли: «Небольшой пожар не облегчил нашу задачу»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Альфа Таури» Пьера Гасли прокомментировал инцидент, который произошел с его машиной по ходу второй практики «Гран-при Сингапура».

«Мне нравится эта трасса, расположенная в уникальном месте и очень техничная. Небольшой пожар не облегчил нашу задачу, но мы быстро его потушили — обгорела лишь краска, так что скоро я вернулся на трассу.

Пока мы не очень довольны скоростью машины, во второй тренировке я оказался далеко позади, так что завтра нужно добиться от машины большего. В этот уик-энд мы привезли с собой несколько небольших новинок, теперь нужно оценить их эффективность, чтобы в будущем максимально реализовать их потенциал», — цитирует Гасли Autosport.

Альфа Таури
Пьер Гасли
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